Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün 09.45’te toplanan komite UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil'in önerileri “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi" ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni ele aldı.

Yasa önerilerini oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk eden komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.