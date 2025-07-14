Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yürütülen Tenha Yol Operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu bir şahsın kullanımındaki şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen aramada, araç içerisinde 40 paket halinde foil kâğıtlara sarılı, satışa hazır toplam 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20.000 TL ve 3.960 İngiliz Sterlini (STG) nakit para da araçta tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.