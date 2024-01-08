Güzelyurt Darts Birliğinin organizasyonu olan, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun da puan verdiği Tezer Tayançlı anı turnuvası geçtiğimiz Cuma akşamı Binatlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Turnuvaya lisanlı ve lisansız sporcuların yanı sıra Tezer Tayançlı’nın sevenleri de katıldı.

Heyecanlı ve çekişmeli maçların yaşandığı turnuvayı finalde Faik Amcaoğlunu yenen Tony Stone oldu.

Turnuvada derceye giren ve yan ödülleri kazanan sporcular ise şu şekilde oluştu;

Birinci: Tony Stone

İkinci: Faik Amcaoğlu

Üçüncü: Selçuk Amca

En Yüksek Sayı Atan: Latif Emiroğulları (180)

En Az Okta Finish: Faik Amcaoğlu (15 Ok )

En Yüksek Sayıda Finish: Faik Amcaoğlıu (156)

Bugüne adar yapılan ve federasyonun puan verdiği 4 anı turnuvası sonucu oluşan puan durumu