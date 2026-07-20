TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, ''KKTC; Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki bağımsızlık iradesinin simgesi, Mavi Vatan vizyonunun ayrılmaz bir parçası ve Türk dünyasının Akdeniz'e açılan stratejik kapısıdır.'' dedi.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Basa mesajında şu ifadelere yer verdi:

20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, güvenliğinin ve geleceğinin teminat altına alındığı; Türk milletinin tarihi sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirdiği şanlı bir dönüm noktasıdır.

Kıbrıs Barış Harekâtı, uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkının kullanılmasıyla sadece Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini sağlamakla kalmamış, Doğu Akdeniz'de barışın ve istikrarın tesis edilmesine de önemli katkı sunmuştur. Aradan geçen yıllar, bu tarihi kararın ne kadar haklı ve isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yalnızca bir ada devleti değildir. KKTC; Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki bağımsızlık iradesinin simgesi, Mavi Vatan vizyonunun ayrılmaz bir parçası ve Türk dünyasının Akdeniz'e açılan stratejik kapısıdır. Gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'nın en önemli buluşma ve iş birliği merkezlerinden biri olacağına olan inancımız tamdır.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını ulusal ve uluslararası dijital medya platformlarında anlatmayı, doğru bilgiyle desteklemeyi ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesi, yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, bütün Türk dünyasının ortak davasıdır.

Bu anlamlı günde; Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başarıyla gerçekleştiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Mücahitlerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünyaya duyururken şehit edilen gazeteci Adem Yavuz başta olmak üzere, görevleri uğruna hayatlarını kaybeden tüm basın şehitlerini saygı ve rahmetle yâd ediyoruz. Basın mensuplarının hakikati savunma mücadelesi, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kıbrıs davasına emek veren devlet adamlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mücahitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve aziz Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.