Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, “Barış ve Dayanışma Hareketi” üyelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ziyaret ederek talepler sunmasını eleştirdi.

Bayar, YKP, BKP ve Arif Hasan Tahsin Vakfı’nın oluşturduğu "Barış ve Dayanışma Hareketi"nin Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayında buluşmasını ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını “işgal gücü” olarak nitelendiren 5 maddelik mektubu sunmasını “devletin varlığını yok sayan bir ihanet” olarak niteledi.

“Kendi devletini ve makamlarını yok sayarak Rum’un ekmeğine bal süren bu grup hakkında derhal yasal işlem başlatılmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır,” ifadelerini kullanan Bayar, KKTC’nin bağımsızlık ve egemenliğine yönelik bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.