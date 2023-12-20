“Tohumluk ve Yem Bitkisi Üretim Projesi" kapsamında Devlet Üretme Çiftlikleri ile Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği arasında DÜÇ Keçi Çiftliği’nde iş birliği protokolü imzalandı ve ekim yapıldı.

Tohumluk ve Yem Bitkisi Üretim Projesi, Su İşleri Dairesi ve Devlet Üretme Çiftliklerinin teknik ve mali imkanları ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin finansman imkanları sayesinde hayata geçirildi.

Devlet Üretme Çiftliklerinin kullanımında olan arazide projenin açılış töreni gerçekleşti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde protokol imzalandı sonrasında ise temsili ekim gerçekleştirildi.

Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş traktör ile ekim yaptılar.

Üretimini Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği, koordinasyon ve kontrolünü Bakanlığa bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Tarımsal Araştırma Dairesi ve Tarım Dairesi’nin yapacağı ortaklık ile sağlıklı ve kaliteli, tohumluk ve yemlik silaj üretimi yapılması hedefleniyor.

-Nizam

Açılış töreninde ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yaptı.

Nizam, toplam bin 230 dönümlük arazinin proje sayesinde sulanabilir bir kapasiteye geldiğini belirtti. Nizam, Söz konusu araziye farklı buğday çeşitlerinin ekileceğini aktardı.

-Naimoğulları

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da, projenin KKTC için önemine vurgu yaptı.

Naimoğulları, bu projeye sahip çıkacaklarını belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında arazide birinci sınıf tohumun ıslah edilerek üreticiyle buluşturulacağını söyledi.

Çavuş, “Bin ton üretim yapmayı hedefliyoruz. 60 Milyon TL civarında kazanç sağlayacağız. Üreticinin kendi kendine yetebilmesini sağlayacağız. Su İşleri Dairesi’ne çalışanlarına Lefkoşa Türk belediyesi başkanı Mehmet Harmancı’ya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayalimiz bir oldu gerçek oldu” dedi.

-Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da KKTC’deki akiferleri zenginleştireceklerini, kurak arazileri suyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Tarım Bakanlığına 30 milyon ödenek ayrıldığından bahsederek “Devlet Üretme Çiftliklerine Lefkoşa arıtma tesislerinden suyun getirilmesi için Türkiye olarak olanak sağladık. Getirilen bu su ile birlikte bin 230 dönümlük arazide Reşatbey ve Beşparmak gibi arpa çeşitleri tohumluk üretiminde kullanılacak. Devlet Üretme çiftliklerinin kullanımında olan bu arazide sabit ve hareketli serpme aletleriyle sulanabilir hale geldi” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de “Tarihi bir olaya hep birlikte şahitlik ediyoruz” diyerek hükümet olarak ülkede istikrar sağladıklarını ve geçmişten yarım kalan projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Üstel, “Halkın refahı için Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan işbirliği protokolleri sayesinde yarım kalan projeleri tamamlıyoruz. Güzelyurt ovalarını anavatandan gelen suyla buluşturduk. Mesarya Projesini 3 yıl sonra tamamlayacağız. Ercan Havalimanını bitirdik eksiklikler olsa da. Kabloyla elektrik konusunu ön protokolü imzaladık. Fizibilite çalışmalarına 2024 en geç Mayıs ayında başlanacak. soğuk süt zinciri projesi kapsamında Boğaziçi’ndeki soğuk süt deposunu bugün açtık şimdi de kuraklıkla mücadele eden tarımcımız hayvancımız için buradayız” dedi.

Başbakan Üstel, “Mesarya projesinin tamamlanması ve sulu tarımla birlikte Türkiye’den ithal edilen bala olayı da artık tarih olacak” ifadelerini kullandı.