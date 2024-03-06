Toplumsal Mücadele Platformu üyesi Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Kadın Örgütü temsilcileri bugün Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, kadın hakları konusunda yazılı taleplerini sundu ve Uluçay’ı etkinliklere davet etti.

Ziyarette MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, CTP Gazimağusa Kadın örgütü Sekreteri Asya İlktaç ve MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Serap Akalınlar yer aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Platformun yazılı olarak sunduğu talepler arasında, kadın sığınma evi konusunda devletin girişimde bulunması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin aktif hale getirilmesi, her bölgeye çocuk izlem merkezi kurulması, ücretsiz kamusal kreş ve etüt imkânı sunulması, özel sektörde sendikalı olunması, ev içi emeğin aile işçiliği olarak tanımlanması, kadın cinayetlerine karşı caydırıcı yasalar yapılması gibi konular yer aldı.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay, birçok örgütün bir araya gelerek oluşturduğu platformun, ülkede kadınların yaşadığı sorunların daha çok anlaşılması ve çözülmesi için mücadele etmeye devam ettiğini ifade ederek, GMB olarak özveriyle verilen mücadeleyi desteklediklerini, yapılan talepleri değerlendireceklerini söyledi.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan da, "42 örgütün oluşturduğu Toplumsal Mücadele Platformu olarak her yıl olduğu gibi 8 Mart dolayısıyla kaymakamlık ve belediyeye taleplerini ve önerilerini sunduklarını" ifade etti.