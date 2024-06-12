Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ile Emlakjet iş birliğinde gerçekleşen “İş Dünyası Bu Kez Kıbrıs'ta Buluşuyor” etkinliğine katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Töre, KKTC’nin yatırım açısından güvenli bir ülke olduğunu belirterek iş insanlarına çağrıda bulundu.

KKTC’yi kimsenin Gazze düştüğü duruma getiremeyeceğini belirten Töre, Türk ordusunun adada bulunduğunu ve Türkiye’nin güvencesi altında olduklarını söyledi.

Eş değer koçanın ne anlama geldiğini de anlatan Töre, devletin verdiği tüm tapuların geçerli olduğunu kaydetti.

Provokasyonlara da dikkat çeken Töre, her milletin içerisinde tefrika ve ayrım yapan bireylerin bulunduğunu söyledi, uyanık olunmasını istedi.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, Mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen Mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini anımsattı.

Göndere iki bayrak çektiklerini anlatan Töre, “Allah bu bayrakları bir daha indirmesin. Allah bizi bir daha 1878’deki gibi ayrı koymasın.” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Azerbaycan’a resmi ziyaret de bulunduğunu belirten Töre, iki ülke arasında ilişkilerin arttığını kaydetti.

Töre, sadece KKTC’nin değil “ Ne Mutlu Türküm Diyen” herkesin milletvekili olduğunu söyledi.

Bağımsızlıktan ödün vermeyeceklerini yineleyen Töre, katılımcılara başarılar diledi.