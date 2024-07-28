Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü hakkında CNN TÜRK ekibinden Kübra Aydın ve Emir Ünlü'ye açıklamalarda bulundu. Töre, Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili "İlk adımı Azerbaycan'dan bekliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, ''Bugün 146 ülke Filistin’i tanıyor ama İsrail saldırılarına devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ve kılımıza kimse dokunamıyor. Dolayısıyla Türkiye ve Türk ordusu çok güçlüdür.'' dedi.

"Kıbrıs'ta Rum kesimiyle aramızda federal yapı artık söz konusu değildir" diyen Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC tanınmalıdır" sözlerine ithafen ''Önce bu tanınmayı Azerbaycan’dan bekliyoruz, daha sonra diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’ye dost olan ülkelerden bu adımları bekliyoruz.'' İfadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının milli devleti olduğunu dile getiren Töre, KKTC’nin "Ne mutlu Türk’üm diyene" diyenlerin milli devleti olduğunu vurguladı.

KKTC'yi ve 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yaratmış olduğu coğrafyayı Amerikalılar, Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, Rumlar, Yunanlılar hediye etmiş değildir. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda dediğimiz o aziz şehitlerimizin bize hediyesidir. Kahraman gazilerimizin bize hediyesidir.” şeklinde konuşan Töre Yunanistan'ın üs kurma girişimlerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz de KKTC'de üs kurarız." açıklamasını da şu sözlerle değerlendirdi:

''Tabii ki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne elbette dikkate alarak, daha caydırıcı olabilmek için hem hava üssü hem de deniz üssü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurabilir, büyütebilir, genişletebilir. Ama biz, Türk ordusu olarak, Türk güvenlik kuvvetleri olarak, mücahitler olarak orada hazırdayız, nöbetteyiz, takip ediyoruz.''

Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimleriyle İsrail'in Güney Kıbrıs'ı lojistik üssü haline getirmesi konusunda ise ''Gerek Yahudileri destekleyen, İsrail’i destekleyen ülkeleri üs olarak kullanıyorsa ve İsrail de bunu üs olarak kullanacaksa, Güney Kıbrıs’taki bazı üsleri, tabii ki hedef haline gelecektir. Bunlardan vazgeçmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.