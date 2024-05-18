Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama programı kapsamında düzenlenen II. Lefkara Edebiyat Şenliği etkinliğine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, etkinlikte, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, LAÜ Türkçe Kulübü işbirliğinde, Prof. Dr. Oğuz Karakartal danışmanlığında, Şerif Avşar koordinatörlüğünde, Türkiye ve Kıbrıs şairlerinin kaleminden 20’ye yakın şiir okundu.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürdüğünü, topraklarını hiç kimsenin hediye etmediğini ve bu toprakların şehit kanları ve gazilerin mücadelesi ile vatan yapıldığını söyledi.

Şiir etkinliğinde İstiklal Marşı’ndan da dizeler okuyan Meclis Başkanı Töre, KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Milli değerlerden taviz verilmeyeceğini dile getiren Töre, kimseyi aldatmayacaklarını ama kendilerini aldatmak isteyenlere karşı da hiçbir zaman aldanmayacaklarını, “bu düşüncede olanların ise avuçlarını yalayacaklarını” ifade etti.

Şehitlerin ve gazilerin bir emaneti olarak gördükleri vatan topraklarına sahip çıkacaklarını belirten Zorlu Töre, bu emanete her zaman sahip çıkacaklarını ve kendilerinden sonraki nesillere de aynı şekilde bırakacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal da, Türkiye’nin batısının kısmen kapalı olduğunu ancak Türklüğün ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki nefes kapısının KKTC olduğunu belirtti.

Etkinlik koordinatörü Şerif Avcı da, “Türkiye’de 1950’lerden sonra yayınlanmaya başlamış pek çok Kıbrıs şiiri vardır. Yavru Vatan, Yeşil Ada, Kıbrıs’a, Kıbrıs’ım vb. başlıklarla Türkiye’nin dört bir yanında ya gazete ve dergilerle çıkmış Kıbrıs şiirleri ya da doğrudan Kıbrıs temalı şiir kitapları basılmıştır. Bunların sayısı o kadar fazladır ki tam bir sayı vermek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik plaket takdimi ile son buldu.