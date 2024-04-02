Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Volkan Teşkilatı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından, İsmail Sadıkoğlu’nun vefatının 28. yılı dolayısıyla kabri başında düzenlenen törene katıldı.

Töre, Sadıkoğlu ile birlikte mücadeleler verdiklerini kaydederek, onu erken yaşta kaybettiklerini dile getirdi.

İsmail Sadıkoğlu ile "Federasyon Kıbrıs Türkü’ne Mezar Olur" adlı çalışmalar yaptıklarını anımsatan Töre, her tarafı afişlerle donattıklarını ve federasyona karşı durduklarını söyledi.

Sadıkoğlu ile Milli Düşünce Derneğini kurma amaçlarını da anlatan Töre, çok girişimlerde bulunduklarını, mücadeleler verdiklerini kaydetti.

Sadıkoğlu’nun manevi değerlerinin yüksek olduğunu kaydeden Töre, “Vatan, millet, ezan ve bayrak gibi konularda taviz vermezdi” dedi.

Töre, Sadıkoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, Allah'tan rahmet diledi.