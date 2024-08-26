Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman’ı kabulünde, Mavi Vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman’ı kabul etti.

Gazimağusa Deniz Komutanlığı’nda görevli Yaman, kabulde Başkan Töre’ye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu tarafından hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” isimli kitabı takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, gerek Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gerekse de sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli görevler icra ettiğini söyledi.

“Mavi Vatana Anavatan Türkiye ile sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyen Töre, Türk Deniz Kuvvetleri’ne görevlerinde başarılar diledi.