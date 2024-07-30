Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, mavi vatana ve KKTC’ye dört elle sarılacaklarını söyledi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KKTC’de yaptığı resmi geçitlerin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

50 geminin geçiş yapmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Töre, TCG Anadolu gemisini de ziyaret ettiğini anımsattı.

Mavi vatanın, karada ve havada ortaya konan mücadeleyi pekiştirdiğini ifade eden Töre, hem kara, hem gökyüzü hem de denizdeki unsurların kendileri için eşdeğer olduğunu söyledi.

Dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte denizdeki yetki alanlarının da çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Töre, Türkiye’nin hem KKTC hem de Libya ile deniz kıta sahanlığı konusunda anlaşmalar yaptığını belirtti.

Karadeniz’de de büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsatan Töre, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının bulunduğuna değindi.

Deniz üstünden ve altından geçiş yollarının son derece önemli olduğunu belirten Töre, Rum kesiminin eski Tatlısu köyünde deniz limanı olması konusunda karar aldığını ve bunun ABD ve Avrupa’nın desteklediğini söyledi.

Bütün bu gelişmeler ışığında denizin altı ve üstündeki gelişmelerin son derece önem kazandığına işaret eden Töre, “Denizlerde bu anlamda bir gücümüz olmazsa, kara ve havadaki gücümüz de kırılmış olur. Bundan dolayı bizler hem denizlerdeki hem karadaki hem de gökyüzündeki vatanımızdan ve KKTC’den asla vazgeçmeyiz.” dedi.

Sokullu Mehmet Paşa’nın asırlar önce söylediği “Suya hâkim olmazsan karaya hâkim olamazsın” sözünü anımsatan Töre, Ulu Önder Atatürk’ün de “Denizcilik Türk milletinin milli ülkesi olmalıdır” sözünün de bulunduğunu kaydetti.

Töre sözlerini “Dolayısıyla mavi vatana ve KKTC’ne dört elle sarılacağız.” diyerek tamamladı.