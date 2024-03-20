: Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde Birlik Başkanı Barış Yuca ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Kabulde konuşan Töre, hükümetin galeriler ile otomotiv satışı konusunda piyasayı kontrol altında tutması ve haksız rekabeti ortadan kaldırması gerektiğini belirterek, yasal çalışmayla bu sorunların düzeltilebileceğini söyledi.

Galerilerin artması ve çok fazla araç ithal edilmesinin kamuoyunda sürekli gündeme gelen bir konu olduğunu ifade eden Töre, bu hususta düzenlenecek yasanın takipçisi ve destekçisi olacaklarını kaydetti.

-Yuca: “Kontrolsüz şekilde açılan araç galerileri bazı sorunlar yaratıyor”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Barış Yuca da yıllarca bu sektörde hizmet verdiklerini ifade ederek, son dönemlerde kontrolsüz şekilde açılan araç galerilerinin bazı sorunlar yarattığını kaydetti.

Hazırlanan sektörleriyle ilgili yasa tasarısının Meclis komitesine geleceği bilgisini aldıklarını belirten Yuca, Töre’den destek istedi.