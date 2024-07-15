Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk dünyasında alfabe birliğini sağlamak gerektiğini, bunun gerçekleşmesi zaman alsa dahi dilde, fikirde ve işte birliğin oluşturulması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Töre, Kastamonu Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Genel Başkanı Adem Çilek’i ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Kabulde konuşan Başkan Töre, Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na katılımın çok yüksek ve verimli olduğunu belirterek, EYUDER’in çalışmalarını takdirle izlediğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk dünyasında bazı ülkelerin Türkiye’nin kullandığı Latin alfabesini benimsediğini, bu yönde de çalışmaların devam ettiğini, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının ise takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye ile fikirde ve alfabede işbirliği içerisinde olduklarını belirten Töre, diğer Türk devletleri ile de aynı birlikteliğin sağlanması gerekliğini dile getirdi.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarının kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kastamonu Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Genel Başkanı Adem Çilek de, burada da bir temsilcilik açarak bir sonraki etkinliği KKTC’de yapmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.