Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Zorlu Töre, medyanın çok önemli bir konuma geldiğini, artık internet haberciliği üzerinden dünyanın dört bir yanına yayın yapılabildiğini ifade etti.

İnsanların internet üzerinden haber takibi yaptığını belirten Töre, yaygın örgün yapısıyla Türk İnternet Medya Birliği açısından bunun avantaj olduğunu kaydetti.

Töre, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa da, Birliklerin kurulmasının birinci yılını kutladıklarını ve bu çerçevede milli dava gördükleri Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak istediklerini ifade etti.

25 ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde üyeleri olduğunu belirten Basa, Türklerle ilgili dezenformasyona karşı mücadele ettiklerini de dile getirdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleşti.