Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TÜRKPA’nın 15. Kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er’e kutlama mesajı gönderdi.

Töre mesajında, parlamentolar arası örgütler arasında TÜRKPA’nın işlevselliği ve verimliliğini hızla arttırdığına dikkat çekerek, Türk Devletleri parlamenterlerinin bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Töre, Türk dünyasının büyük düşünce adamı İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde ve işte birlik” söylemini vurguladığı mesajında TÜRKPA’nın genişleyeceğine ve gücünü arttıracağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı’na vekalet etmesinden dolayı Azerbaycan’da gerçekleşen kutlama etkinliklerine katılamadığını üzüntü ile ifade eden Töre, Cumhuriyet Meclisi Üyeleri adına da TÜRKPA’nın 15. Kuruluş yıldönümünü kutladı ve başarılar diledi.