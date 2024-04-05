Mobilya Sanayicileri Derneği ile Kıbrıs Türk Sanayi Odasının ortak organizasyonuyla 2. Mobilya Fuarı Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı Fuar Alanı’nda açıldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, mobilya sanayisine yapılan yatırımların yanında ülke sanayisinde de ciddi bir gelişme olduğunu söyledi.

Töre, bine yakın sanayicinin Sanayi Odasına kayıtlı olmasının büyük başarı olduğuna değinerek yerli sanayiyi koruma ve daha ileriye götürmenin devletin, hükümetin görevi olduğunu söyledi.

“Üretmeyen toplum yok olur mutlaka yerli sanayiye ve yerli üretime sahip çıkılmalıdır.” diyen Töre, destekleri artırarak ve girdi fiyatlarında neler yapılabileceğinin her zaman gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Töre, “Keşke sadece Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden değil de doğrudan ticaret yoluyla ürettiklerimizi satabilsek. İnşallah bu da olacak.” dedi.