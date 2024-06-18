Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurban Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da ziyaretler yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek üyelerinin bayramını kutladı.

Bayramların milli ve manevi değerlerin yükseldiği günler olduğuna işaret ederek bayram vesilesiyle herkesle kucaklaşmak gerektiğini kaydetti.

Töre, Türk Milletinin bir parçası olarak Kıbrıs adasında huzur ve güven içerisinde yaşarken bunu şehitlere, gazilere, Anavatan Türkiye’ye borçlu olduklarını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde var olmak ile ilgili verilen mücadelenin bugün siyasi safhada devam ettiğini kaydeden Töre, Kıbrıs Türk’ünün varlığının yavaş yavaş görünür olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Başkan Töre, bayram ziyaretleri kapsamında Gazimağusa’da bulunan Sonbahar Yaşlı Bakımevini de ziyaret ederek burada bulunan vatandaşlar ile sohbet etti ve bayramlarını kutladı.