Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğumunun 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 27 Ocak’ta “Toros 100 Yaşında” adlı kitap tanıtılacak.

Denktaş’a yakın olan kişilerin anılarının derlendiğini “Toros 100 Yaşında” kitabının lansmanı Rauf Denktaş Üniversitesi’nin katkılarıyla, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması) yapılacak.

Etkinlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı da “Artık Herkes Onun Yolunda: Rauf Denktaş” başlıklı bir konuşma yapacak, Etkinlikte, Rüya Taner’in piyano dinletisi olacak.

Serdar Denktaş tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılının Denktaş’ı anmak ve onun düşüncelerini gençlere aktarmak açısında oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Bu 27 Ocak Rauf Denktaş’ın 100. doğum günü, Harekat’ın da 50. yılı oluyor. Yani 50 yaşında hedeflerine ulaşmış bir liderden bahsediyoruz” dedi.

- “Denktaş’ı genç kuşaklara anlatmalıyız”

Genç kuşağa Kıbrıs Türk tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, Denktaş’ın duruşunu, tutumunu, gelecek vizyonunu anlatmak adına yıl içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılacağını kaydeden Serdar Denktaş, Denktaş’ı genç kuşaklara anlatmanın gelecek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Denktaş, yeni nesillerin Denktaş hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı görüşünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Sert görünüşünün ardında çok esprili, insan sevgisi, hayvan sevgisi ve doğa sevgisi taşıyan, her şeyden önce de ülke ve bayrak sevgisi olan Denktaş’ı genç nesle anlatmazsak, gelecek ile ilgili büyük bir hata yapmış oluruz. Biz her fırsatta onu anlatmaya çalışıyoruz gençlerimize ama, onun devasa bir arşivi var ve müze olmayı bekleyen bir bina var. Bunlar yapılmış olsa ve gençler gelip orada bunları görse çok daha iyi anlayacaklar Denktaş’ı. Fakat bu konuyla ilgili hükümet bir adım atmıyor. Benim bakanlık dönemimde ne yapıldıysa öyle kaldı. Fakat biz Denktaş Vakfı olarak, bir girişimde bulunup müze olarak inşa edilmiş o binada değil ama daha küçük bir binada arşivini açmaya çalışacağız” dedi.

- “2024 umut yılı olacak”

Bunun yanında açıklamasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanan yeni temsilci ile ilgili değerlendirmede bulunan Denktaş, “Belli ki bir hareketlilik başlayacak. Bizim bu sürede Kıbrıslı Türkler olarak ne istediğimizi ve adımlarımızı bilmemiz, ortak bir fikirde buluşmamız lazım. Ben umutluyum ve ekibimle alternatif çözümler için gerekli çalışmalarımızı yaptık. 2024’ü umut yılına dönüştürebileceğimize inanıyorum” dedi.