Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 1693 sürücü kontrol edildi. Kontrol edilen sürücülerden 292’si rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı. 38 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen suçlar şu şekilde

“147’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1‘i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 19’u trafik levha işaretlerine uymamak ve 74’ü diğer trafik suçları.”