Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde kontrol edilen 1906 sürücüden 347’si çeşitli suçlardan ceza aldı.

10 sürücü tutuklanırken 37 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimlere sürücülerin 231’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 22’si alkollü içki tesiri altında, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 93’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.