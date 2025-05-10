Girne, Gazimağusa-Karpaz ve Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı, 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Alexander Godfrey Lees (E-49) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLL 577 plakalı salon araç ile yolun kuzey kısmında bulunan banket içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayol konumundaki Uğur Mumcu Caddesine dikkatsizce giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Ali Yıldız (E-18) yönetimindeki TYL 523 plakalı aracın önünü tıkaması neticesinde çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve ZLL 577 plakalı araçtaki yolcu Oliver Patrick Price (E), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. ZLL 577 plakalı araç sürücüsü Alexander Godfrey Lees alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa-Karpaz anayolunda, Mücahitler çemberi mevkiinde de, Metin Ateş (E-32) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SS 397 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde ise bu sabah Güneşköy çemberi yakınlarında, Ali Bahçeci (E-59) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GD 307 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sol kısmından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan zeytin ağacına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Bahçeci, kaldırıldığı olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.