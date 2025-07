Rusya'nın kuzeydoğusunda bu sabah meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgalarının, Rusya, ABD ve Japonya kıyılarını etkilemeye başladı. Fakat şu ana kadar ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirimi yok.

BBC’nin haberine göre Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında bugünün ilk saatlerinde 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusunda, 19,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu tabanında gerçekleşen depremin ardından Kamçatka'nın güneyinde bulunan Japonya ile okyanusun karşı kıyısındaki ABD, Ekvador ve Peru'da tsunami uyarısı verildi.

Tsunami dalgaları, Rusya, ABD ve Japonya kıyılarını etkilemeye başladı. Fakat şu ana kadar ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirimi yok. Rusya'nın Severo-Kurilsk kentinde binaların boylarını aşan dalgaları gösteren videolar ortaya çıktı.

Yetkililer boyu dört metreyi bulan dalgaların limanı ve bir balık işleme tesisini sular altında bıraktığını, bazı gemilerin de açığa sürüklendiğini bildirdi.

Rusya'nın Sakhalin bölgesindeki bir elektrik şebekesi de hasar aldı.

Japonya'da 1,9 milyon dolayında kişiye tahliye ve daha yüksek rakımlı yerlere gitme talimatı verildi.

Ülkeye ulaşan ilk dalgalar görece küçüktü ancak ülkenin meteoroloji kurumu dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği uyarısında bulundu.

Hawaii'de de yetkililer önce üç metreyi aşan dalgalar oluşabileceği uyarısı yaptı, ancak daha sonra Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, uyarının seviyesini tavsiyeye indirdi.

Bu durum potansiyel büyük dalgalar, küçük ölçekli sel ve güçlü akıntılar anlamına geliyor, ancak tsunami dalgalarının beklenmediğine işaret ediyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Kurumu Tsunami dalgalarının California kıyılarına da ulaştığını bildirdi.

Eyaletin kuzeyindeki Arena Cove ve Monterey'e ulaşan dalgaların daha güneye doğru ilerlediği kaydedildi.

-Ağır hasar bekleniyor mu?

Şu ana dek hasar, başta korkulan kadar kötü değil. Fakat Pasifik Okyanusu genelinde tsunami uyarıları devam ediyor.

BBC'ye konuşan Oregon State Üniversitesi'nden Deniz Biyolojisi Profesörü Chris Goldfinger, "Şu anda bile bilim insanları baştaki tahminlerini iyileştirmeye çalışıyor" dedi.

Goldfinger, "Her ülke, her liman, her kıyı farklı bir etki görecek. Bazı yerlerde çok az bazı yerlerde çok ciddi" şeklinde konuştu.

Goldfinger hasarın boyutunun Kamçatka Körfezi'nden yayılan enerjinin güzergahına bağlı olduğunu da vurguladı.

Uzmanlar merkez üssünün güneybatısındaki enerji güzergahında bulunan yerlerin en çok etkilenmesi bekleniyor.

1952'deki 9 büyüklüğündeki sarsıntıdan bu yana bölgede yaşanan en büyük deprem Petropavlovsk-Kamçatski kentinin 126 kilometre açığında ve yerin 18 km altında gerçekleşti.

İlk olarak 8,7 olarak hesaplanan depremin büyüklüğü daha sonra 8,8 olarak revize edildi.

Bu, 2011'de Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer santralinin çökmesine yol açan 9 büyüklüğündeki depremden beri yeryüzünde kaydedilen en büyük sarsıntı oldu.