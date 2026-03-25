KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapılacak 17'nci Tüketici Konseyi Toplantısı’na katılacaklarını belirtti.

Işık yazılı açıklamasında, bakanlığa yazılı olarak bildirecekleri önerilerini destek almak amacıyla konsey toplantısında sunacaklarını belirtti.

Tüketicileri Koruma Dairesi kurulması için hükümete çağrıda bulunan Işık, piyasadaki olumsuz gelişmelerin tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla, Tüketici Konseyi bünyesinde bir “İzleme Komitesi” oluşturulmasını beklediklerini de kaydetti.