KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, elektrik kesintileri veya arızalar nedeniyle elektrikli cihazları zarar gören tüketicilere derneğe başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneğin, zarar ve miktarı belgeleyen tüketicilerin tazmin edilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) talepte bulunacağı ve gerekmesi halinde hukuk yoluyla tüketicilere tazminatlarının ödenmesini sağlayacağını belirtti.

Zarara uğrayan tüketicilerin tazmin amacıyla KIB-TEK’e de başvurabileceğini belirten Işık, tüketicilerin tazmin edilmesinin yasal düzenleme ile sağlandığını kaydetti.