Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Ektam Kıbrıs Ltd’de yaşananlar konusunda eleştirerek Bakan Oğuzhan Hasipoğlu'nu istifaya çağırdı.

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, sendikalaşma hakkının Anayasal ve en temel haklardan biri olduğunu belirterek, özellikle özel sektörde sendikalaşmanın önemine işaret etti.

Yeltekin, Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının "Dev-İş Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikasında örgütlenmelerinin ardından işçileri işten durdurduğunu"savunduğu anlayışın ülkenin toprağını, suyunu, emeğini ve avantajlarını kullandığını; sonra da gerçek olmayan bir bahane ile çalışanların işine son verdiğini öne sürdü.

Çalışma Bakanlığının, toplu işten çıkarmalarda, ihbar sürelerinde, gerekçelerin doğruluğunu araştırmada, faaliyetlerin incelenmesi konularında tam yetkili olduğunu belirten Yeltekin, Bakanlığın yasalara uygun olanı koruma, tersini yapanı karsısına alma, doğruyu bulmk ve uygulamak için bir yol haritası çizmek zorunda olduğunu da savundu. Yeltekin, “Ancak bizim Çalışma Bakanlığımız konu ile ilgili sadece sahnedeki seyirci rolündedir” iddiasında bulundu.

Yeltekin, 'Hak ihlalleri oluşturan gelişmeleri yakından takip ediyoruz' diyerek "çaresizliğini ortaya koyduğunu" iddia ettiği Çalışma Bakanı'nı istifaya da davet etti.