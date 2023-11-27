Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Toprak Ürünleri Kurumu 2022-2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarını oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 09.30’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “ Toprak Ürünleri Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarılarını oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısında, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.