Yakın zamanda hayatını kaybeden arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatmak için adına ithaf edilen Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin birincisi başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arkhe organizasyonunda yapılan etkinlikte, güncel akademik ve bağımsız araştırmalarla çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip, ortak bir tartışma zemini oluşturma hedefleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Arabahmet Kültür Evindeki açılışa ev sahibi LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra, CTP Milletvekili Sami Özuslu, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bazı LTB Meclis üyeleri ve Bağışkan ailesi üyeleri katıldı.

1 ve 2 Mart günlerini kapsayan sempozyumun açılışı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Bağışkan ailesi adına kızı Özlem Arhun’un konuşmalarıyla başladı.

Tuncer Bağışkan Tarih, Kültür ve Bellek Günleri yarın 18.30’a kadar devam edecek.

-Harmancı: “Tarih, bellek ve kültür konusunda ülkemizde vazgeçilmez isimlerdendi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Tuncer Bağışkan’ın, tarih, bellek ve kültür konusunda ülkemizde vazgeçilmez isimlerinden olduğunu ve değerli ailesi ile hemfikir olunduğu üzere sempozyumların, her yıl Tuncer Bağışkan ismi ile düzenleneceğini söyledi.

Harmancı, şöyle devam etti:

“Tuncer Bağışkan ile ilgili en önemli tariflerden birini Hasan Kahvecioğlu yaptı. ‘Bir kültür savaşçısı idi’ dedi. Hayatı boyunca bunun mücadelesini verdi. Arabası yakıldı, evi basıldı. 1970’li yıllardan itibaren bu ülkedeki belki de ilk büyük çaplı kayıt dışı ekonominin varlığı eski eserlere ilişkin konulardı. Tuncer bey de bu konularda çok büyük mücadeleler verdi ve bu mücadelelerden dolayı çok büyük baskılar gördü. Ama yaptığı araştırmalarla, takipçiliği ile bu topluma izlenebilecek çok büyük bir yol haritası bıraktı.”

Harmancı, Tuncer Bağışkan’ın arşivi konusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Arkhe olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını aileye de ilettiklerini belirterek, Bağışkan’ın henüz yayınlanmamış birçok araştırması, yayınlanmış ama tekrar değerlendirilmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Aileyle istişare ve iş birliği içerisinde bu alanda oldukça önemli işlere imza atacaklarına inanç belirten Harmancı, “Onun bize bıraktığı mirasla birlikte ve bu kentin tarihini de bu kentin belleğini de bu ülkenin belleğini de birlikte koruyacağız.” dedi.

-Özlem Arhun: “Babam ‘öğrenmek, öğretmek ve bilgileri paylaşmak’ değerlerine sahipti”

Özlem Arhun konuşmasında, babası Tuncer Bağışkan ile sohbetlerinden ve kendilerine bıraktığı miraslardan bahsederek, babasının “öğrenmek, öğretmek ve bilgileri paylaşmak” değerlerine sahip olduğunu söyledi. Arhun, babasının bundan çok mutlu olduğunu ve yine dünyaya gelse yine aynı mesleği seçerek yine aynı hayatı yaşamak istediğini belirttiğini de vurguladı.

Arhun, “Babam, çocuk ve gençleri kültür mirasımız hakkında bilgilendirmek gerektiğini söylerdi. Arkeolojiye sahip çıkıldığı sürece kültür mirasına da sahip çıkılabilir, insanlar bildikleri bir şeye sahip çıkar, bilmediklerine de asla sahip çıkamazlar. Kıbrıs’ı bir bütün olarak düşünür asla din, dil, ırk ayrımı yapmazdı. En samimi arkadaşı Gaston Neoklus idi. İletişimini ada genelinde oluşturur, araştırmalarını öyle yapar ve kitaplarını da öyle yazardı. Adanın bir bütün olması en büyük arzusuydu.” dedi.

Babasının kültür mirasını, gün ışığına çıkardığı bütün bilgilerini, kitaplarını kendi vizyonuna uygun bir şekilde emin ellere teslim etme isteğini bildiren Arhun, “Herkesin faydalanacağı bir hale getirmek istiyoruz. Babam da bunu isterdi. Kütüphanesini en iyi şekilde teslim etmek istiyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmaları sonrasında Zekai Altan, Gaston Neocleous ve Selma Bolayır’ın katılımıyla Tuncer Bağışkan üzerine bir söyleşi ve KKTC Milli Arşivler ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam’ın “Toplumsal Bellek ve Bilgi Merkezleri” ve Rita Severis “Creating CVAR” konularında sunum yaptı.

Etkinliğin bugünkü programı, saat 15.00’te Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın “Kültürel Miras Olarak Kent Belleği ve Müzeleşmesi” ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’ın “Kültürel Miras Teknik Komitesi Tarihi Eserler Alanındaki İş Birliği Süreci” konulu konulu sunumuyla sürüyor.

Yarın saat 10.00'da başlayacak programda ise “On Archiving” ve “Fotoğrafın Peşinde” konulu atölye çalışması;

Panelde ise "Kültürel Çalışmalar Penceresinden”, “Kültür, Tarih, Bellek: Kavramsal Notlar”, “Kıbrıs'ta Tarihçi Olmak ve Tarih Eğitimi”, “Belge, Bellek, Belgesel” ve “Kıbrıs'ta Barış Aktivizminde Sembolizm: Sosyal Antropolojik Bir Analiz” konulu sunumlar yapılacak.