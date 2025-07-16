Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin, "Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

"Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk. Ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engellerden biri olan ve yarım asırdan bu yana çok büyük acılar yaşatan terörün sona ermesi, milletimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Sürecin hassasiyetle yürütülerek 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."