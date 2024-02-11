Turgay Akalın’ın yeni şiir kitabı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı. Kitabın sunuş yazısında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur eserle ilgili şunları aktardı: “Titizlikle ördüğü şiirindeki dil sade bir Türkçedir; okuyucusunu yormak istemez ama mutlaka düşünmeye sevk eder çünkü; onun şiiri sadece bir sevi şiiri değildir ayrıca eylemsel bir şiirdir. Akalın, eylemi sever çünkü; onun yaşam felsefesi budur; o eylem adamıdır. Üniversitelerde hocalık yaparken de yolculuk yaparken de udunu eline alıp çalarken de duygularını, düşüncelerini, gördüklerini, yaşadıklarını şiire döker. O’nun musikiye olan tutkusu şiirinde önemli yer tutar. Eylem-yaşam ve gezginlik onun şiirinin öne çıkan noktaları olurken, satır aralarında da büyük bir aydın duruşuyla karşılaşırız.

Turgay Akalın’ın şiirlerini de heyecan içinde okuyacağınıza eminim. Onun ustalık dönemi diyeceğim bu son şiir kitabının devamını sabırsızlıkla beklerken, bana söz vermiş olduğu romanını da en yakın zamanda elime almayı ümit ediyorum.”

145 sayfalık kitap; Denizin Rengi, O Mavi Kuş, İnsan Kendini dinlemeli, Öte Yandan, başlıklı bölümlerden oluşuyor. Kitabın kapak tasarımı Kemal Behçet Caymaz, ait.