Turist Rehberi Hasan Karlıtaş’ın “Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık” isimli kitabı yayınlandı.

Kitap, 13 farklı bölümden ve 450 sayfadan oluşuyor. Kitapta, Kıbrıs'ın hikâyesi, yaşanmışlıklar, tarih, kültür ve doğa değerleri araştırmacı bir turist rehberi bakış açısıyla anlatılıyor.

Karlıtaş yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 senedir üzerinde çalıştığı kitabın farklı ve özgün bir eser olması için çok emek verdiğini belirtti.

Hasan Karlıtaş şöyle devam etti;

“Bekledikçe, yüzde yüz hazır olmayacağını gördüğümden, artık benden çıkıp bilginin değerini bilecek okuyucu ile paylaşılmasının zamanı geldiğine inandım. Son okumayı, kitap konusunda beni sürekli teşvik eden, arşivini benimle paylaşan, ayrıca kitabın önsözünü de yazan Mehmet Ali Hacışevki hocamla birlikte, yapacaktık. Ömrü yetmedi. Bu yüzden buruk bir his taşıyorum. Tarih, kültür, turizm ve doğa yazılarından oluşan; “Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık” benden çıktı. Artık sizindir"

Kitap, Işık Kitabevi, Khora Kitap, Deniz Plaza ve Galeri Kültür Kitabevi’nden temin edilebilir.