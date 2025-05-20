"Türk Dünyasının Genç Gücü: Bir Millet Üç Devlet Vizyonu Çalıştayı", Girne Acapulco Resort Otel’de yapılıyor.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Türkiye Cumhuriyeti’nden AK Parti ile Azerbaycan’dan Yeni Azerbaycan Partisi’nin ortak düzenlediği çalıştay, saat 10.00’da başladı.
Çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Çalıştay Genel Koordinatörleri UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Grup Başkanvekili Milletvekili Ahmet Savaşan yapacak.
Çalıştayda, UBP Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları ile Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları temsilcileri de söz alacak.