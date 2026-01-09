Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden sendikacıların, pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabirleri başında anılacağını belirtti.

Türk-Sen'den yapılan açıklamada, kazada yaralı olarak kurtulan ve daha sonra vefat edenlere tanrıdan rahmet, hayatta olan meslektaşlarına da sağlıklı bir yaşam dileğinde bulunuldu.

Sendikal toplantıya katılmak üzere 12 Ocak 1983 tarihinde Gazimağusa’ya giderken trafik kazası sonucunda Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal hayatını kaybetmişti.