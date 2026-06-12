Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda Avustralya’ya karşı vereceği mücadele, pazar günü Lefkoşa Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğiyle, “Dünya Kupasını Birlikte İzliyoruz” sloganıyla düzenlenen organizasyonda, karşılaşma Millet Bahçesi’nde bulunan Millet Camii önü otopark alanında futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında, saat 07.00’de Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde katılımcılara çorba ikramı da yapılacak.