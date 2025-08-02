Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, polis teşkilatının daha da güçlenmesinin kendilerine güç ve moral verdiğini belirterek, bu tür temasların ve işbirliklerin KKTC’de refahın, mutluluğun ve güçlü adımlarla geleceğe yürüyebilmelerinin dayanağı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen 29 araç, bugün düzenlenen törenle Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Türkiye- KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni”nde, PGM’ye beşi itfaiye ve 24’ü de salon, pick-up ve SUV tipi olmak üzere 29 araç hibe edildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, PGM’den yetkililer ile diğer yetkililer ve Türkiye’den gelen konuklar katıldı.

Tören, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve konuşmaların ardından araçların teslimi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa bir süre önce Anavatan Türkiye’de büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsatarak, “Orada, 11 şehidimiz orman yangınlarında hayatlarını kaybetti. Burada hepimizin ciğerleri parçalandı.” dedi.

Geçmişte KKTC’de de büyük yangınlar meydana geldiğini belirten Tatar, ülkedeki kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sürekli olarak gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ta geçen günlerde yaşanan orman yangınlarına da değinen Tatar, Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’i arayarak yardımda bulunabileceklerini söylediklerini ancak cevabın “hayır” olduğunu ifade etti.

İki tarafın yararına olacak şekilde işbirliğine dayalı çalışmaların olabileceğini en üst düzeyde ifade ettiklerini anımsatan Tatar, “Böylesine insani bir olayda, işbirliğinin neden reddedildiğini anlamış değilim.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililere teşekkür eden Tatar, polis teşkilatının daha da güçlenmesinin kendilerine güç ve moral verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarının daha da değer bulduğunu belirten Tatar, bu tür temasların ve işbirliklerin KKTC’de refahın, mutluluğun ve güçlü adımlarla geleceğe yürüyebilmelerinin dayanağı olduğunu dile getirdi.

Tatar, Ekonomik ve Mali İşbirliği Projeleri bağlamında yürütülmekte olan tüm projelerin yavaş yavaş hayat bulmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın açılmasıyla zamandan tasarruf edildiğini kaydeden Tatar, projeyle ilgili sürece de değindi.

- Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin selamlarını getirdiğini belirterek başladı.

Geçen haftalarda 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Yılmaz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Kıbrıs’ın fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümünü coşku ve gururla andıklarını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya; enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduk, oluyoruz.” diyen Yılmaz, 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışların Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne olan sarsılmaz desteğinin yeni bir nişanesi olduğunu anımsattı.

Bugün teslimini yaptıkları araçların da bu iradenin bir devamı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Biz, KKTC’nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkünün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hâle getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

KKTC’nin kamu yönetiminde etkinliği artırmak, kurumlarını daha güçlü ve dirençli kılmak amacıyla uzun vadeli ve kapsamlı bir destek programı yürüttüklerini belirten Yılmaz, bu programın bazen yerleşik kamu hizmetlerine ilişkin tecrübe aktarımı, bazen yangın, sel ve diğer doğal afetlerde işbirliği bazen de bugün olduğu gibi hibe edilen araç ve gereçleri kapsadığını dile getirdi.

“Bugün teslim ettiğimiz araçlar, bu programın önemli bir aşamasını oluşturuyor. Her biri sahada doğrudan karşılığı olan bu yatırımlar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğine, refahına ve kurumsal kapasitesine katkı sunmaktadır.” ifadesine yer veren Yılmaz, bugün burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kamu güvenliği alanında önemli bir güç kazandırdıklarını kaydetti.

- “Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği ruhuyla; 29 yeni aracı hizmete alıyoruz”

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği ruhuyla 29 yeni aracı hizmete aldıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu araçların 12’si Türkiye ile KKTC arasında yürütülen mali iş birliğinin bir çıktısı olarak, 12’si ise İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün doğrudan katkısıyla temin edildi. Toplamda 2 gün gibi çok kısa bir sürede Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğümüz ile süreci ilerleten ve araçları hazır hale getirilmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü’müze de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu AFAD da, beş itfaiye aracıyla bu ortak çabaya anlamlı bir destek verdi. Ayrıca yakın zamanda ilave 2 itfaiye aracının da hizmete alınacağını müjdelemek isterim.”

Bu araçların trafik ve asayiş hizmetlerinden yangınla mücadeleye kadar çok sayıda kritik göreve katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz; ayrıca bu araçlara ilave olarak 19 kalem teknik teçhizat, 5 set Yunus polisi kıyafeti, parmak izi tanıma cihazları, mobil sistemler ve bilişim altyapı destekleri de kurumsal kapasiteyi güçlendiren donanımlar arasında yer aldığını ifade etti.

Yılmaz, tüm bu unsurların KKTC’nin kamu güvenliği ve afet yönetimi kapasitesini artırmakla kalmadığı sahadaki görevli personelin çalışma koşullarını da iyileştirdiğine vurgu yaptı.

“İşbirliğimiz kapsamında desteklerimiz; tapu, kadastro, nüfus, göç ve dijital altyapı gibi çok sayıda alanda derinleşmiş durumdadır.” diyen Yılmaz, Tapu ve Kadastro Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi, TAKBİS, Webtapu ve MEGSİS gibi dijital sistemlerin entegrasyonunu içeren kapsamlı bir dönüşüm hamlesi olduğunu belirtti.

Parsel sorgulama sisteminin halkın kullanımına açıldığını, kamu kurumlarına veri sağlayacak altyapılar oluşturulduğunu söyleyen Yılmaz, “Kurumsal yapıların yeniden düzenlenmesine ilişkin yasal adımlar tamamlanmıştır. Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi ile KKTC’nin şehirleri, yolları, sınırları artık dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Üretilen ortofotolar ve dijital ikiz verileri, şehir planlaması, tarım alanı tespiti ve afet risk analizi gibi pek çok stratejik karara kaynaklık etmektedir.” ifadelerini kullandı.

- “KKTC’nin kalkınma mücadelesi, Türkiye için millî bir davadır”

Göç Yönetimi alanında, Lefkoşa’da kurulan Göç Yönetim Merkezi ile birlikte parmak izi tanıma sistemlerinin devreye alındığını ifade eden Yılmaz, GöçNet entegrasyonu ve 6 mobil göç noktası aracı sayesinde sınır güvenliğinde ve düzensiz göçle mücadelede ilerleme sağlandığını söyledi.

“e-Kimlik ve e-Nüfus projeleriyle, vatandaşların işlemleri dijital ortama taşınmış; KKTC genelinde kimlik ve nüfus sistemleri entegre hâle gelmiştir. Bugüne kadar 290 binin üzerinde e-Kimlik dağıtılmış; 5 milyondan fazla işlem e-imza ile gerçekleştirilmiştir. Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına yönelik desteklerimiz, eğitimden teknik donanıma kadar çok boyutlu sürmektedir.” diyen Yılmaz, 2025 yılı içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 85 personele eğitim verildiğini ve yılsonuna kadar bu sayının 169’a ulaşacağını kaydetti.

Yılmaz, 6 sahil güvenlik botunun onarımının tamamlandığını; ayrıca narkotik, asayiş, terör ve siber suçlardan aranan 26 şahsın tespiti ve tesliminin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye olarak bu destekleri günü kurtarmak için değil, KKTC’nin kurumlarını geleceğe hazırlamak için sunduklarını belirten Yılmaz, “KKTC’nin kalkınma mücadelesi, Türkiye için millî bir davadır. Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir yapıya kavuşması, bizim için bir tercihten öte bir sorumluluktur.” diye konuştu.

Bugün teslimini gerçekleştirdikleri araçların KKTC halkına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurumlara, teknik kadrolara ve sahada görev yapanlara teşekkür etti.

Yılmaz, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya; aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı kardeşlik ruhuyla yol yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

- Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, polis teşkilatının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini kaydeden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, imzalanan mali işbirliği protokolleriyle hangi projede ihtiyaç varsa her zaman desteklerini sunduklarını kaydetti.

Son iki yılda 40 milyara yakın bir kaynağın KKTC’de ihtiyaç duyulan projelere ayrıldığını belirten Üstel, ülkenin ihtiyacı projeleri birer birer hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın büyük girişimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temellerinin atıldığını ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışının gerçekleştiğini kaydetti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın açılmasıyla Lefkoşa trafiğinin rahatladığını dile getiren Üstel, projeyle ilgili sürece değindi.

Hayata geçirdikleri projelere de değinen Üstel, ayrıca göreve geldikleri günden bu yana 600 kişinin polis teşkilatına istihdam edilmesi için yetki verdiklerini ifade etti.

Üstel, ileriki günlerde 200 kişinin daha polis teşkilatına istihdam edilmesi için yetki vereceklerini kaydetti.

Polis hizmet araçlarının düzenlenen törenle teslim edileceği kaydeden Üstel, uzun zamandır ihtiyaç duyulan merdivenli itfaiye araçlarının da bugün teslim edileceğini belirterek, katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.