Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Başkonsolosluğu ziyaretinin ardından Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ile birlikte fuarın açılışına katılan Fatma Çimen Tuğlu, burada KKTC’den giden kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

Fatma Çimen Tuğlu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yerel üretimin önemine dikkat çekerek, “Ekonomik kalkınma için yerel üretimi artırmalıyız. Fuarlar ürünlerimizin tanıtımına büyük katkı yapıyor. Mehmetçik Büyükkonuk bölgemizde yerel üretimin desteklenmesi için her türlü desteği yerli üreticilerimize vereceğiz” dedi.

-Tuğlu, Gazinatep’teki modern tarım tesislerini de yerinde inceledi

Tuğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’ni de ziyareti etti.

Seracılık, freeze dry yöntemi ile dondurularak kurutma yöntemi ile kurutulmuş meyve üretim tesisini de inceleyen Fatma Çimen Tuğlu’ya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri üretim hakkında geniş bilgi verdi.

Tuğlu ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kendi peyzaj çalışmaları için kullandığı fidanlığını da gezerek bilgi aldı. Ziyaretler sırasında modern tarım üretiminin önemine dikkat çeken Fatma Çimen Tuğlu, “Bölgemizin tarımsal kalkınması için çok faydalı bilgiler edindik. Mehmetçik Büyükkonuk bölgesinde modern tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için çalışmalarız sürecek” dedi.