Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo birliklerinde şehit olan askerlerin kimliklerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"
- Bakan Güler'den taziye mesajı
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşları, Azerbaycan'dan yola çıkarak havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşme nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahramanlarımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı kardeşleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.