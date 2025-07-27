Türkiye’de tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", yarından itibaren satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu olarak kullanılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gıda işletmelerine yönelik karekod uygulaması, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl başlatıldı.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama, yarın itibarıyla satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek. Şu ana kadar bu sistemi isteğe bağlı kullanan gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinin, kendilerine özel oluşturdukları karekodu, tüketicinin görebileceği yerde bulundurması gerekecek.

Tüketiciler de gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bulunacak bu karekodu, mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratacak. Böylelikle işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan ve adres bilgileri ile burada yapılan son denetim tarihi görülebilecek.

Uygulamayla, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması, menfaatlerinin korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Şikayet üzerine ya da Bakanlığın yapacağı rutin denetimler sonucunda uygulamaya geçmeyen işletmelere para cezası verilecek.