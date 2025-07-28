Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Bursa'daki yangına müdahale için bölgeye giden bir su tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yangınlarla ilişkili 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bursa'daki orman yangını dün

akşam saatlerinden bu yana sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, bin 765 kişi tahliye edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle, söndürülen yerlerden tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin zorlu mücadelesi devam ediyor.

Karabük Safranbolu'da 5 gündür orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle 19 köy boşaltıldı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanıren, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Bursa'da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.

Bursa'da devam eden yangınlardan yükselen duman kentin üzerini kapladı.

Adeta bir bulut kümesi gibi Bursa'nın üzerine çöken duman havadan böyle görüntülendi.

Bursa'da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti.

Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu.

Bursa Gürsu ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele gece saatleri boyunca devam etti.

Bölgede yaşayanların da tankerlerlere su taşıyarak destek verdiği çalışmalar kara ekiplerinin çabasıyla sürüyor.