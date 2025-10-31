Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda artış olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Antalya'daki bir turizm etkinliğine katılan Ataoğlu, AA muhabirine, turizmde Türkiye ile işbirliğini önemsediklerini ve bu açıdan Türkiye'de gerçekleştirilen turizm etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin turizmde çok iyi bir noktada olduğunu dile getiren Ataoğlu, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden faydalandıklarını ifade etti.

KKTC'nin de önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Ataoğlu, bir dönem kapalı olan ancak şu anda açılan Maraş'ın da turizme önemli katkı sunduğuna işaret etti.

Maraş'ı ziyaret edenlerin o dönemde yaşanılanları görebildiklerini anlatan Ataoğlu, "Maraş artık açık ve ziyaret edilebiliyor. Maraş'ın bölgenin turizmine de etkisi oldukça yüksek. Maraş'ta sahilin ziyaretçilerce kullanılabilmesi, ziyaretçilerin gönüllerince eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması konusunda yatırımlar var. Önümüzdeki süreçte hayal ettiklerimizi de gerçekleştirebileceğiz. KKTC'ye gelecek herkesin Maraş'ı da ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri

Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferlerinin başladığını anımsatan Ataoğlu, ilk seferin 9 Nisan'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Lefkoşa Ercan Havalimanı arasında yapıldığını hatırlattı.

Bunun da önemli bir girişim olduğunu ifade eden Ataoğlu, buna benzer alternatif turizm hizmetlerinin gelişmesi noktasında geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışmaların olumlu neticelerini aldıklarını dile getiren Ataoğlu, geçen yıl 1 Ocak - 30 Eylül tarihlerinde KKTC'yi hava ve deniz yolu ile ziyaret eden misafir sayısı 1 milyon 588 bin 304 iken, bu sayının bu yıl aynı dönemde yüzde 18,9 artışla 1 milyon 887 bin 840'a çıktığını kaydetti.

KKTC'ye Türkiye'den gelen misafirlerde de yüzde 22,2 oranında bir artış gerçekleştiğine değinen Ataoğlu, Türkiye'den geçen yıl 9 aylık dönemde 1 milyon 322 bin 808, bu yıl ise aynı dönemde 1 milyon 616 bin 365 ziyaretçinin ülkelerine geldiği bilgisini verdi.

KKTC'nin tanıtılması için yatırımlar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tanıtımların Türkiye'deki televizyonlarda yayınlanmasıyla son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşların sayısının ciddi şekilde artığını görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Sesimizin duyurulması, tarihi zenginliklerimizin, doğal güzelliklerimizin bilinmesi önemli. Anavatandaki tüm vatandaşların KKTC'yi ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz. Netice itibarıyla aynı dili, aynı dini, aynı para birimini paylaşıyoruz. Farklı ülkelere, farklı adalara gitmek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edin."