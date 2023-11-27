Türkiye’nin ünlü showmenlerinden Ce Özer KKTC’de.

Cem Özer bugün Kıbrıs Genç Tv’yi ziyaret ederken Genç tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve haber ekibiyle Genç tv stüdyolarında biraraya geldi.

Genç Tv’nin gösterdiği büyük gelişimi takdirle izlediğini belirten Özer, daha sonra Show Tv günlerinden tanıdığı eski dostu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Özer, Cumhurbaşkanı Tatar’a son günlerde Türkiye’de sahneye koyduğu “Cem Olmak” isimli Cem Karaca’nın hayatını anlatan tiyatro oyunu hakkında bilgi verdi.