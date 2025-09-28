Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1. Girişimsel Kardiyoloji Sempozyumu, Grand Pasha Lefkoşa’da düzenlendi. Ada içinden ve yurt dışından birçok hekimin katılım gösterdiği sempozyumda, kalp sağlığına yönelik yeni tedavi yöntemleri masaya yatırıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamza Duygu ile birlikte Türkiye’nin kardiyoloji alanında önde gelen akademisyenleri güncel vaka anlatımları ve sunumlarıyla programa katkı sundu.
Sempozyumun organizasyonu, Elixir (ABD) ile ülkemizin önde gelen sağlık firmalarından Deva Medikal iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan Deva Medikal Direktörü Hasan Tertemiz, sağlık alanındaki dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, güncel teknolojileri ada halkının hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade etti.