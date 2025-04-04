Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı II. TÜRKSOY Müzeler Birliği Ülke Koordinatörleri Çalıştayı 8-9 Nisan tarihlerinde Acapulco Resort Convention Spa Hotel Girne’de gerçekleştirilecek.

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuzya’dan ülkemize ilk kez gelecek olan ülke koordinatörleri Türk Dünyası’nda müzecilik alanında tecrübe paylaşımı sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla bir dizi toplantılar yapacaktır.

Ülke Koordinatörleri ülkemizde bulundukları süre içerisinde 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’de Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleşecek olan “Özgürlüğün Kıyısında” adlı belgesel gösterimi ve Kıbrıs’ın yakın tarihine ışık tutan “Belgelerle Kıbrıs” isimli arşiv temelli belge sergisine katılacak.

8 Nisan Salı günü sabah saat 09:30’da KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Türkiye Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliği ile düzenlenen II. Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu’nun açılışına katıldıktan sonra müze toplantısına geçecek.

8 Nisan Salı akşamı saat 18:00’de Cumhurbaşkanımızın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin katkılarıyla hazırlanan “Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi”nin açılışına katılacak.

9 Nisan Çarşamba günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda bando gösterisinin ardından o bölgedeki müzeler ziyaret edilecek.

Bazı müzelerimize üyelik sertifikaları takdim edilecek.

9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de yapılacak kapanış etkinliğinin ardından 10 Nisan’da ülkemizden ayrılacaklar.