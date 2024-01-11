Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) U16 Karması ile karşı karşıya gelecek olan KKTC U16 Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın (12.01.2024) Girne Acapulco Hotel’de kampa girecek olan milliler kamp öncesi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda seminere katıldı.

İskender sporcu psikolojisini irdeledi

Üç oturumdan oluşan seminerin ilk oturumunda psikolog Cansın İskender sunum yaptı. Sporcu psikolojisi üzerine genç futbolcularla biraraya gelen İskender, özellikle altyaş kategorilerindeki sporcular için bunu yönetebilmenin çok önemli olduğunu ve sporcunun mental olarak kendisini hem maça hem de idmanlara hazırlamasının performans açısından çok değerli olduğunun altını çizdi.

Kaçmaz’dan “eleştiriye açık olun” önerisi

Seminerin ikinci oturumunda ise KTSYD eski başkanı ve spor yazarı Ogün Genç Kaçmaz futbolcularla biraraya geldi. Medya-Sporcu İlişkisi üzerine futbolcularla sohbet eden deneyimli spor yazarı, ligleri aktif olarak takip ettiğini ve özellikle altyaş kategorilerinde eleştiriye kapalı olma ve yüksek seviyede disiplin sorununu gözlemlediğini ifade etti. Özellikle bu yaş grubundaki sporcuların eleştiriye açık olması gerektiğine vurgu yapan Kaçmaz, genç futbolcuların ligimizi, spor basınını ve ülke sporunu yakından takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Pehlivan doping konusunu işledi

Seminerin son oturumunda ise Dopingle Mücadele Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan konuşmacı olarak yer aldı. Sporcuların genel olarak özellikle yasaklı madde konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğine vurgu yapan Pehlivan, dünya sporundan da örnekler vererek U16 Milli Takım futbolcularıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.