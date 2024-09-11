Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, “bazı örgüt başkanlarının seçimleri hakkında basına yanlış bilgiler servis edildiğini” kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “UBP’de mahkemelik olan örgüt seçimleri iptal edildi. Mahkeme seçimleri tüzüğe aykırı buldu” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğu ve davaların esasının henüz görüşülmediği kaydedildi.

Adı geçen örgüt seçimlerinin sonucunun 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultaya herhangi bir etkisi olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu tür mesnetsiz haberlerle, kurultayımıza gölge düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışanlara yönelik gerekli yanıt, 21 Eylül’de üyelerimiz tarafından verilecektir. Örgüt seçimleri ile ilgili olarak partimiz yetkili kurulları, kurultay sonrasında, hiçbir üyemizi ve örgüt başkanımızı mağdur etmeyecek şekilde gerekli çalışmalar yürütecek ve adımları atacaktır. Bu vesileyle 21 Eylül 2024 Saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi ve halkımızı bekliyoruz”