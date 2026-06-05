Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

UBP’den yapılan açıklamada, tüzükte yapılması önerilen değişikliklerin; yürürlükte bulunan mevcut UBP Tüzüğü’nün, son dönemde değişen Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, önerilerin herhangi bir köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.

Mevcut üye sisteminin korunacağı ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığı vurgulanan açıklamada, önerilen düzenlemelerin tamamen teknik nitelikte olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Tüzük Kurultayı’nda gündeme gelecek değişiklik önerilerinin; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında İlçe Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, Milletvekili Grubu Tüzük Komitesi’nde ayrıca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi toplantılarında oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.