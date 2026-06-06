Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla bugün saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Değişiklik, oy birliğiyle kabul edildi.

UBP’den yapılan açıklamada, tüzükte yapılması önerilen değişikliklerin; yürürlükte bulunan mevcut UBP Tüzüğü’nün, son dönemde değişen Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, önerilerin herhangi bir köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.

Mevcut üye sisteminin korunacağı ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığı vurgulanan açıklamada, önerilen düzenlemelerin tamamen teknik nitelikte olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Tüzük Kurultayı’nda gündeme gelecek değişiklik önerilerinin; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında İlçe Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, Milletvekili Grubu Tüzük Komitesi’nde ayrıca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi toplantılarında oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, UBP Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, partinin son dönemde yürüttüğü saha çalışmaları, eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve dijital dönüşüm hamleleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmasına partinin kurucularını, geçmiş genel başkanlarını ve UBP’ye hizmet etmiş isimleri anarak başlayan Savaşan, son dönemin halkla buluşulan, bilgiye yatırım yapılan ve teknolojinin kurumsal yapıya entegre edildiği bir dönem olduğunu söyledi.

UBP’nin Genel Başkan Ünal Üstel liderliğinde son 50 yılın en yoğun saha çalışmalarından birini gerçekleştirdiğini ifade eden Savaşan, son bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde ziyaret, toplantı, eğitim ve çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirtti. Altı ilçenin tamamında vatandaşlar ve parti üyeleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Savaşan, Ramazan ayı boyunca halkla aynı sofraları paylaştıklarını, gençlik ve kadın buluşmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Savaşan, güçlü siyasetin güçlü kadrolarla mümkün olduğu anlayışıyla hayata geçirilen Siyaset Akademisi’nde, alanında uzman akademisyenler tarafından 500’den fazla katılımcıya 250 saatin üzerinde eğitim verildiğini belirtti. Eğitimlerde Kıbrıs meselesi, iki devletli çözüm vizyonu, uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji, yapay zekâ, aile politikaları ve Türk dünyasıyla entegrasyon gibi birçok konunun ele alındığını ifade etti.

Parti çalışmalarını yalnızca siyasi faaliyetlerle sınırlı tutmadıklarını vurgulayan Savaşan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına yardım kampanyaları düzenlediklerini, kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Toplumun önemli sorunlarından biri olan akran zorbalığı ve dijital şiddet konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Savaşan, “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı”nda uzmanlar ve katılımcılarla birlikte gençlerin karşı karşıya olduğu risklerin ele alındığını söyledi.

Konuşmasında dijital dönüşüm çalışmalarına da geniş yer veren Savaşan, UBP’nin 50 yıllık siyasi birikimini teknolojik imkanlarla buluşturduklarını ifade etti. Merkez web sitesinin tamamen yenilendiğini, altı ilçenin tamamı için ayrı kurumsal web sayfalarının oluşturulduğunu belirten Savaşan, partinin tarihinin, faaliyetlerinin, eğitim programlarının ve arşivlerinin tek çatı altında toplandığını kaydetti.

Kurumsal e-posta altyapısı ile öneri ve şikâyet sisteminin de devreye alındığını açıklayan Savaşan, etkinlik takvimi bilgi sistemi, seçmen sorgu sistemi, milletvekili ve yönetici ajanda takip sistemi gibi dijital uygulamaların hizmete sunulduğunu belirtti.

Geride bırakılan dönemin çalışan, üreten ve geleceğe hazırlanan bir UBP dönemi olduğunu söyleyen Savaşan, son kurultaydan bu yana gerçekleştirilen etkinlikler, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri ve dijital dönüşüm çalışmalarının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Kurultayda görüşülecek tüzük değişikliklerinin de bu anlayışın devamı olduğunu belirten Savaşan, partinin kurumsal yapısını ve tüzüğünü günün ihtiyaçlarına uygun hale getirerek yoluna daha güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

Savaşan, konuşmasını “Güçlü bir teşkilat, güçlü bir tüzük ve güçlü bir birliktelik; güçlü bir Ulusal Birlik Partisi demektir” ifadeleriyle tamamladı.

11.15: ATUN'UN KONUŞMASIYLA KURULTAY BAŞLADI

Divan Başkanı Sunat Atun'un konuşmasıyla birlikte Kurultay başladı. Atun konuşmasında, "Büyük UBP, KKTC’yi kurdu; TMT’nin siyasi anlamdaki ifadesi oldu. UBP, tarihsel bir görevdedir. Devleti sosyal, iktisadi ve siyasi anlamda kalkındırmak görevidir" dedi.