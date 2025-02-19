KKTC’de bugün ve dün meydana gelen üç trafik kazasında iki kişi yaralandı, üç kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de bu sabah saat 01.30’da meydana gelen kazada 287 miligram alkollü içki tesiri altında olan Elif Ermiş (K-34) bir otele ait araç park yeri içerisinde yönetimindeki MS 243 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park yerinin çevre duvarı ile saksılara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Elif Ermiş, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Araç, toprak sete çarpıp takla attı

Paşaköy-Vadili ana yolunda, saat 02.30’da meydana gelen kazada, 78 miligram alkollü içki tesiri altında olan Baran Gönenç (E-19) yönetimindeki HF 640 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarpıp iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada yaralanan araçtaki yolcu Mehmet Sait Birel (E-20), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Baran Gönenç aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Doğancı’da, dün saat 17.30’da meydana gelen kazada ise 17 yaşındaki E.G., yönetimindeki HZ 293 plakalı motosikletle seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yol içerisinde bulunan taşa çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü aleyhinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Polisin kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.