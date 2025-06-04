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28 Mayıs 2025’te yürürlüğe giren tüzük değişikliğiyle, ücretli yolcu taşımacılığı yapan araçların plakalarına “T” harfi eklenecek. Yeni plakalar haziran ortasında kullanılmaya başlanacak.
Motorlu Araçlara Özel Tahsisli Plaka Verilmesi Esas ve Usulleri (Değişiklik) Tüzüğü, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu tüzük değişikliği kapsamında ücretli yolcu taşımacılığında kullanılan araçların ön ve arka plakalarında harf ve sayıların başına "T" harfi eklenecek.
Yeni plakalar haziran ayı ortasından itibaren kullanılmaya başlanacak.